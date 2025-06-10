Беспилотник ВСУ ударил по АЗС в Белгороде: один человек погиб, минимум трое пострадали

Украинская армия нанесла очередной удар с помощью БПЛА по Белгороду. В результате один человек погиб, еще минимум трое было ранено. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Беспилотник ВСУ атаковал Белгород в 12.10. Он ударил по автозаправочной станции компании Teboil , которая находится на улице Сумской. В результате удара здание АЗС частично разрушилось, под его развалинами оказались люди. Уже установлено, что один человек погиб, и еще трое получили ранения. Сейчас экстренные службы разбирают завалы и ищут возможных пострадавших. Вероятно, что число убитых и раненых еще возрастет.

Ранее сообщалось, что 8-летний мальчик получил множество травм после удара ВСУ по Белгороду. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Ребенок получил серьезные повреждения, и бабушка привезла мальчика в областную детскую больницу. В настоящий момент врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.