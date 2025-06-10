Восьмилетний мальчик ранен во время атаки БПЛА ВСУ по Белгороду

В результате атаки беспилотников, осуществленной боевиками Вооруженных сил Украины, 10 мая в Белгороде пострадал восьмилетний ребенок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона пояснил, что ребенок получил серьезные повреждения и бабушка привезла мальчика в областную детскую больницу. В настоящий момент врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь.

«Над Белгородским районом сбиты вражеские беспилотники. (…) Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик», — написал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что в результате нападения также начался пожар на травяном покрове, но работники МЧС оперативно потушили все очаги возгорания.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации информировало о том, что в период с 21:50 до 23:55 силами противовоздушной обороны было уничтожено 76 беспилотных летательных аппаратов противника над территорией российских регионов.