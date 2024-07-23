Крымский мост был закрыт для движения более 30 минут

Движение по Крымскому мосту был приостановлено более, чем на 30 минут. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в Оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Сообщение о временной приостановке движения появилось в 07:29 по московскому времени. Владельцам авто и пассажирам посоветовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О возобновлении движения стадо известно в 08:05 по московскому времени. Таким образом, движение по объекту не осуществлялось в течение 36 минут.

На Крымском мосту регулярно перекрывают движение автотранспорта. Это связано с усилением мер безопасности после двух терактов, которые совершил киевский режим.

Впервые мост попытались подорвать террористы, используя грузовик, в котором спрятали взрывное устройство. Это произошло в октябре 2022-го года. Тогда было повреждено шоссейное полотно.

Вторая попытка произошла в июле 2023-го года — тогда ВСУ использовали безэкипажные катера, которые повредили асфальтовое покрытие.

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