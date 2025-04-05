Дроны ВСУ атаковали предприятие «Промсинтез» в Чапаевске под Самарой, начался пожар

В городе Чапаевск, расположенном в Самарской области, случился пожар, который возник из-за атаки дронов, принадлежащих Вооружённым силам Украины. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Инцидент случился в субботу, 5 апреля, на рассвете. К счастью, никто не пострадал, — сообщил он.

«Уважаемые жители Самарской области. Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске», — написал Федорищев.

На месте инцидента в настоящее время работают аварийные службы, которые пытаются потушить пожар. Работники МЧС России активно пытаются устранить последствия нападения, как сообщил Федорищев.

Глава региона обратился к жителям области с призывом сохранять хладнокровие и ориентироваться на официальные источники информации. По его словам, в данный момент проводится оценка нанесённого ущерба и выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось. что в ночь на 5 апреля предприятие в Мордовии атаковали дроны ВСУ.