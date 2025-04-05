Предприятие в Мордовии подверглось атаке БПЛА
Предприятие в Мордовии атаковали дроны ВСУ
Фото: [Минобороны РФ]
Украинские боевики продолжают атаки на объекты инфраструктуры, расположенные в российских регионах.
Так, в ночь на 5 апреля ВСУ с помощью дронов пытались атаковать одно из предприятий в Мордовии.
Об инциденте в своем телеграм-канале сообщил глава республики Артем Здунов.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал, отметил он.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В ночь на 28 марта в Саратовской области прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, украинские боевики могли пытаться атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.
Ранее сообщалось о том, что Украина может атаковать Москву «Длинным Нептуном».