Предприятие в Мордовии подверглось атаке БПЛА

Украинские боевики продолжают атаки на объекты инфраструктуры, расположенные в российских регионах.

Так, в ночь на 5 апреля ВСУ с помощью дронов пытались атаковать одно из предприятий в Мордовии.

Об инциденте в своем телеграм-канале сообщил глава республики Артем Здунов.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал, отметил он.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

В ночь на 28 марта в Саратовской области прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, украинские боевики могли пытаться атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Ранее сообщалось о том, что Украина может атаковать Москву «Длинным Нептуном».