Стало известно, как украинские БПЛА смогли долететь до Тюмени

ВСУ могли использовать грузовые автомобили для транспортировки и последующего запуска дронов либо осуществить запуск с сопредельной территории Казахстана. Такое предположение в интервью aif.ru высказал член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Другая версия заключается в том, что украинские боевики могли модифицировать свои БПЛА. Эти улучшения позволили преодолевать дронам расстояние свыше 2 тыс. км. Еще одна возможная причина — запуск беспилотников с территории соседнего Казахстана.

«Запчасти этих беспилотников заранее незаконно были ввезены на территорию соседнего государства. Там же были собраны в подпольных цехах и так же на территории Казахстана стартовали из фур», — объяснил Кондратьев.

Ранее стало известно, что в районе Антипино Тюменской области на территории промышленного предприятия обнаружили три беспилотника. Специалисты оперативных служб оперативно их обезвредили.