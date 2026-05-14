Бесплатная диагностика за 100 миллионов: хабаровчанка получила 9,5 года за фиктивные медцентры

Суд вынес приговор жительнице Хабаровска, которая руководила сетью лже-медицинских учреждений, обманувших более 840 человек. Как сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре региона, женщина получила 9,5 года колонии за мошенничество и покушение на него.

По данным следствия, фиктивные медцентры работали на территории Хабаровского края и Амурской области с 2016 по 2019 год. Схема была отлажена: клиентов заманивали на бесплатную диагностику здоровья, после чего ставили им несуществующие серьезные диагнозы и вынуждали оплачивать дорогостоящее лечение. Стоимость такого «лечения» для одного человека превышала 100 тысяч рублей, а общая сумма похищенных средств составила почти 100 миллионов рублей.

Осужденная занималась руководством отдела кадров, отдела продаж и координировала работу всего коллектива.