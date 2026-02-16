Бесправница за рулем: на Сахалине женщина сбила пенсионера и скрылась, бросив авто

В Невельском районе Сахалинской области 15 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пожилой мужчина. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, инцидент случился около 11:30 в районе дома № 131 по улице Центральной в Горнозаводске.

По предварительным данным, 36-летняя женщина, не имеющая водительских прав, управляла незарегистрированным автомобилем Toyota Vitz. Двигаясь в западном направлении, она совершила наезд на 66-летнего пенсионера, который шел по краю обочины в попутном направлении. После происшествия водитель скрылась с места аварии.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.