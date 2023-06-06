Без спиртного и с вниманием: рассказываем, как безопасно искупаться в водоеме

Лето наконец-то стартовало. Водоемы Московской области скоро нагреются, и пляжи заполнятся отдыхающими. Важно помнить, что терять бдительность во время летних развлечений нельзя. Разбираемся, как правильно себя вести в воде.

Все мы с детства знаем, что вода – зона повышенной опасности. Однако ежегодно несколько тысяч человек погибает в водоемах, в 2021 году МЧС сообщило о 3 тыс. смертей.

Среди главных причин смерти на воде – купание в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных для этого местах. Главная причина детских смертей – халатность родителей.

Мы составили небольшой чек-лист для того, чтобы вы могли безопасно поплавать в этом году, и добавили свои рекомендации.

Не пейте алкоголь перед купанием

Даже бутылка пива может снизить концентрацию и привести к необдуманным поступкам.

Купайтесь в оборудованных для этого местах

Профильные министерства каждое лето выкладывают список подходящих водоемов. Всегда можно обратиться к поисковику. Мы же точно знаем, что в Мытищах, например, есть целых шесть подходящих пляжей.

Следите за детьми

Расскажите им о правилах купания, постоянно держите в поле зрения. Если вам нужно отойти от берега, то сначала верните детей на сушу.

Смотрите по сторонам

Спасатели рассказывают, что «человек тонет молча». То, что у человека есть силы кричать и размахивать руками, – миф из киноиндустрии. В реальности человек быстро захлебывается водой. Будьте бдительны, вы можете спасти чью-то жизнь.

Носите головные уборы

Солнечный удар может настигнуть в любой момент.

Мажьте кожу солнцезащитным кремом

Это не только убережет вас от неприятных покраснений, но и снизит риск раковых заболеваний.

Ранее спасатели рассказали, как тонут люди.