Без спиртного и с вниманием: рассказываем, как безопасно искупаться в водоеме
Россиянам напомнили, как нужно вести себя в воде
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Лето наконец-то стартовало. Водоемы Московской области скоро нагреются, и пляжи заполнятся отдыхающими. Важно помнить, что терять бдительность во время летних развлечений нельзя. Разбираемся, как правильно себя вести в воде.
Все мы с детства знаем, что вода – зона повышенной опасности. Однако ежегодно несколько тысяч человек погибает в водоемах, в 2021 году МЧС сообщило о 3 тыс. смертей.
Среди главных причин смерти на воде – купание в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных для этого местах. Главная причина детских смертей – халатность родителей.
Мы составили небольшой чек-лист для того, чтобы вы могли безопасно поплавать в этом году, и добавили свои рекомендации.
Не пейте алкоголь перед купанием
Даже бутылка пива может снизить концентрацию и привести к необдуманным поступкам.
Купайтесь в оборудованных для этого местах
Профильные министерства каждое лето выкладывают список подходящих водоемов. Всегда можно обратиться к поисковику. Мы же точно знаем, что в Мытищах, например, есть целых шесть подходящих пляжей.
Следите за детьми
Расскажите им о правилах купания, постоянно держите в поле зрения. Если вам нужно отойти от берега, то сначала верните детей на сушу.
Смотрите по сторонам
Спасатели рассказывают, что «человек тонет молча». То, что у человека есть силы кричать и размахивать руками, – миф из киноиндустрии. В реальности человек быстро захлебывается водой. Будьте бдительны, вы можете спасти чью-то жизнь.
Носите головные уборы
Солнечный удар может настигнуть в любой момент.
Мажьте кожу солнцезащитным кремом
Это не только убережет вас от неприятных покраснений, но и снизит риск раковых заболеваний.
Ранее спасатели рассказали, как тонут люди.