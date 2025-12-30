Безбилетник облил пассажирку кипятком на станции метро «Южная» в Москве после ее замечания

В московской подземке задержан мужчина, устроивший опасную расправу над незнакомкой. Как сообщили в столичном главке МВД, 38-летний москвич облил пассажирку кипятком после ее справедливого замечания.

Инцидент, произошедший на станции метро «Южная», начался с попытки безбилетного прохода. Мужчина попытался бесплатно проследовать в вестибюль вслед за женщиной, оплатившей проезд. Когда пассажирка сделала ему замечание, нарушитель вместо извинений применил физическую агрессию, выплеснув в ее лицо содержимое своего стакана. Получившая ожоги женщина была вынуждена обратиться за срочной медицинской помощью. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого по горячим следам. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства или умышленного причинения вреда здоровью.