«Безопасное лето»: акция по предупреждению несчастных случаев на воде прошла в округе Пушкинский

Фото: [ Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Пушкинский ]

17 июля, в рамках летней акции «Безопасное лето» и в рамках профилактических мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев на воде, работники комиссии по делам несовершеннолетних, совместно с представителями ГИМС и подразделения полиции по делам несовершеннолетних Пушкинского УМВД и добровольцами, провели информационную работу с отдыхающими.

Мероприятия состоялись на Путиловском карьере, а также на реках Талица (в СНТ «Лепешки») и Воря в Городском округе Пушкинский. Родителям настоятельно рекомендовалось проявлять максимальную бдительность и не допускать ситуаций, когда дети остаются без присмотра вблизи водоемов.

По информации экспертов, значительная часть происшествий на воде обусловлена игнорированием правил безопасности и выбором небезопасных мест для купания.

Родителям необходимо четко донести до детей, что запрещено: выплывать за установленные буи и ограждающие знаки, приближаться к движущимся катерам, гидроциклам, лодкам и катамаранам, совершать прыжки с высоких берегов, плавать в темное время суток и в водоемах с быстрым течением, а также использовать самодельные плавательные средства.