Безопасность учреждений РФ усилена в Австрии

По словам главы МИД Австрии Александера Шалленбрга, правительство Австрии приняло решение об усилении безопасности отечественных и украинских учреждений на территории страны на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что в стране требуется проявлять заботу о сохранении стабильности, когда в России была совершена попытка военизированного мятежа.

Напомним, что на прошлых выходных в России была совершена попытка бойцами ЧВК «Вагнер» захвата штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.