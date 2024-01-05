Безработная пара хотела поджечь трансформаторную подстанцию в Ярославле за вознаграждение в сто тысяч рублей
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Ярославле задержаны двое 18-летних молодых диверсантов, которые за сто тысяч рублей старались сжечь трансформаторную подстанцию. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что в телефонах преступников была обнаружена переписка с кураторами с Незалежной.
Отмечается, что трансформаторная подстанция не успела получить повреждений, так как огонь быстро потух самостоятельно.
Поясняется, что вместо обещанного украинскими кураторами вознаграждения паре теперь грозит до 20 лет тюрьмы.