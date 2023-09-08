Безжалостная кара лазером: «грозу беспилотников» изобрели в Подмосковье

Сейчас, когда наша страна ведет борьбу против националистов на Украине, многие жители региона ушли добровольцами на фронт. Отстаивать им интересы России под огнем противника помогают все неравнодушные люди. Они приносят посильную помощь в пункты сбора. Люди плетут маскировочные сети, для защитников делают окопные свечи, передают на фронт нужные вещи, дети посылают письма и рисунки.

Не дремлют и ученые. НПП «Исток» имени Шокина» холдинга «Росэлектроника», что во Фрязине, недавно представило новую разработку – многофункциональный мобильный комплекс «Рать». Эту уникальную машину – настоящую грозу беспилотников – станут выпускать в двух модификациях. У них будут одинаковые средства обнаружения и подавления БПЛА, но разные средства их уничтожения, рассказал конструктор предприятия Сергей Старун.

Один вариант комплекса, по словам специалиста, сможет уничтожать дроны 30-мм пушкой. Он дистанционно стреляет осколочными патронами.

«Скорострельность высокая, благодаря чему дроны можно уничтожить на расстоянии в два километра», – подчеркнул Старун.

Во втором случае установка станет бить по дронам мощным лазером, безжалостно сжигая их на расстоянии в полтора километра.

Для управления комплексом достаточно одного оператора. Целый расчет будет состоять, помимо него, из коман­дира и водителя. А еще автомобиль сможет при необходимости перевозить до девяти бойцов.

«На сегодняшний день произведено пять автомобилей, это опытные образцы, – отметил Старун, подчеркнув, что в ближайшее время будет налажен серийный выпуск комплексов».

Кстати, как стало известно на военном форуме «Армия-2023», российские специалисты создали боеприпасы уникально малого калибра в 23 мм с управляемым подрывом. Планируется, что они помогут увеличить эффективность уничтожения беспилотников. А использовать их можно будет в модифицированных зенитных установках, созданных на базе советских ЗУ-23-2.