BI: Пентагон взялся готовить своих солдат к возможному конфликту в Арктике

Армия Соединенных Штатов начала подготовку военнослужащих к боевым действиям в условиях экстремально холодного климата. Она хочет иметь возможность противостоять войскам Китая и РФ. Статья по этому поводу вышла на страницах издания Business Insider.

По данным журналистов, всего месяц назад, в феврале этого года, на Аляске прошли крупные учения. Американские военнослужащие в рамках новой стратегии учились действовать в арктических условиях.

«США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая», - указали авторы статьи.

Считается, что возможности американцев действовать на Севере заметно подорваны по итогам завершения Холодной войны и смещения фокуса их внимания на Ближний Восток. Сейчас же министерство обороны США стремится обозначить свое присутствие в Арктике, и для этого оно налаживает свое взаимодействие с Канадой и Данией. Конечной же точкой всех этих действий журналисты считают именно противостояние Америки с РФ и КНР.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал подготовку к передаче Украине ракет ATACMS, имеющих большую дальность полета. Они способны преодолевать до 300 километров, следовательно, ВСУ тогда получит возможность атаковать Крымский мост.