Bild: Израилю грозит война на пять фронтов

В ближайшее будущее Израиль может столкнуться с необходимостью вести войну на пять фронтов, пишет Bild со ссылкой на специалистов ближневосточного центра Le Beck.

Сейчас основные боевые действия израильская армия ведет на юге против движения ХАМАС в секторе Газа. Уже сообщалось об обстрелах на севере – со стороны Ливана, где действует группировка «Хезболла», и Сирии.

Можно ожидать террористических атак с востока от палестинских боевиков, находящихся на Западном берегу реки Иордан.

Эксперты полагают, что не может остаться в стороне и Иран, который сделал проблему палестинцев одним из столпов своей идеологии.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения – в материале «Подмосковье сегодня».