Bild: Израилю грозит война на пять фронтов
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В ближайшее будущее Израиль может столкнуться с необходимостью вести войну на пять фронтов, пишет Bild со ссылкой на специалистов ближневосточного центра Le Beck.
Сейчас основные боевые действия израильская армия ведет на юге против движения ХАМАС в секторе Газа. Уже сообщалось об обстрелах на севере – со стороны Ливана, где действует группировка «Хезболла», и Сирии.
Можно ожидать террористических атак с востока от палестинских боевиков, находящихся на Западном берегу реки Иордан.
Эксперты полагают, что не может остаться в стороне и Иран, который сделал проблему палестинцев одним из столпов своей идеологии.
Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения – в материале «Подмосковье сегодня».