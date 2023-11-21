Bild: обещания Писториусом военной помощи не приблизят Украину к получению ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину и вскоре объявит о новом пакете помощи, пишет Bild.

Однако, как заметил один из членов делегации, новый пакет не будет существенно отличаться от предыдущего. Иными словами, Украина по-прежнему будет тщетно ждать немецкую крылатую ракету Taurus.

Отвечая журналистам про ракеты дальнего действия, Писториус сказал, что ничего нового в этом вопросе нет. При этом министр был заметно раздражен, отмечает издание.