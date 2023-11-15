Bild: план Кремля по боям за Авдеевку, похоже, работает
Фото: [Дмитрий Ягодкин/ТАСС]
Российские войска начинают выигрывать битву за Авдеевку, пишет Bild.
По мнению издания, сражение начинает напоминать битву за Артемовск, выигранную Россией в мае.
Российские войска уже продвинулись до железнодорожной ветки на севере Авдеевки, которая ранее была линией фронта. С захватом железнодорожной ветки снабжение трехтысячной группировки ВСУ становится практически невозможным.
Ее положение осложняет то, что деревня Степовое, расположенная к западу от железнодорожной линии все больше переходит под контроль России, как следует из видеозаписей с украинских и российских беспилотников.