Поддержка Киева со стороны Запада не дает ВСУ необходимого количества вооружений, из-за чего армия не может переломить ситуацию в свою пользу.

Немецкое издание выпустило статью, в которой описало настроения в правящих кругах Украины как отчаяние. Несмотря на активные действия украинской армии на протяжении всего лета, ситуация для нее изменилась в худшую сторону.

«Ситуация для Украины в настоящее время стала не менее угрожающей, а еще более угрожающей», - указали авторы этой статьи.

Официальные власти впали в уныние из-за того, что не получают от западных союзников всего необходимого. Россия в то же самое время нарастила свое военное производство, за счет чего получила заметный перевес на фронте. Но несмотря на это, представители Киева говорят, что не собираются прибегать к дипломатии, даже если их к этому будет принуждать Запад. ВСУ будут продолжать свое контрнаступление, чтобы до конца года добиться хоть каких-то заметных успехов.