Bild: российская армия не испытывает недостатка в технике на Украине
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
Российская, похоже, не испытывает недостатка в технике и материальных средствах на востоке и юге Украины, пишет Bild.
Издание отмечает развертывание в большом количестве новых бронетранспортеров БТР-82А и современных танков Т-90М.
До начала конфликта российская оборонная промышленность производила в общей сложности 130 БТР-82А и 60 Т-90М в год. Сегодня, по мнению экспертов, это число можно умножить на два.
Все большую роль на поле боя начинают играть беспилотники, и здесь у России также большое преимущество. Как утверждается, российская армия получает от четырех до пяти тысяч дронов в месяц.
Российская военная экономика в разы превосходит украинскую и продолжает наращивать свое превосходство с каждым месяцем.
«Тот, кто считает, что поставок чуть более 100 современных западных танков будет достаточно, чтобы остановить армию Кремля, сильно недооценивает Россию», – говорится в публикации.