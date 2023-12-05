Bild: российская армия не испытывает недостатка в технике на Украине

Российская, похоже, не испытывает недостатка в технике и материальных средствах на востоке и юге Украины, пишет Bild.

Издание отмечает развертывание в большом количестве новых бронетранспортеров БТР-82А и современных танков Т-90М.

До начала конфликта российская оборонная промышленность производила в общей сложности 130 БТР-82А и 60 Т-90М в год. Сегодня, по мнению экспертов, это число можно умножить на два.

Все большую роль на поле боя начинают играть беспилотники, и здесь у России также большое преимущество. Как утверждается, российская армия получает от четырех до пяти тысяч дронов в месяц.

Российская военная экономика в разы превосходит украинскую и продолжает наращивать свое превосходство с каждым месяцем.