Bild: Украина потеряла дорогостоящий немецкий ЗРК

По информации военного обозревателя Юлиана Рёпке из немецкой газеты Bild, Украина понесла крупную потерю в виде немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, стоимость которого составляет около 17 миллионов евро.

Как пишет Рёпке, подробности о потере данного комплекса пока не раскрыты, и официальное подтверждение от украинских военных также отсутствует.

IRIS-T - это современная система противовоздушной обороны, разработанная и производимая немецкой фирмой Diehl BGT Defence. Она обладает высокой маневренностью и способностью поражать цели на различных дальностях и высотах.

В случае подтверждения потери данного комплекса, это может стать серьезной утратой для украинской армии.