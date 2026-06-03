«Били всех и крушили авто»: разъяренная толпа устроила кровавое побоище в селе

Ранним утром 31 мая в кемеровском селе Мазурово разъяренная толпа набросилась на супружескую пару и их знакомых, после чего разгромила автомобиль. В МВД возбудили уголовное дело о хулиганстве, провели 14 обысков и допросили более десяти участников нападения. Подробности сообщает VSE42.Ru .

Жестокая разборка в селе под Кемеровом попала в сводки полиции после того, как местные жители растиражировали новость в социальных сетях. Позже информацию подтвердили официально: инцидент произошел около пяти утра на территории Мазурово, а его жертвами стали четыре человека.

Заявление в правоохранительные органы написала 36-летняя пострадавшая женщина. Согласно ее показаниям, между ее мужем и незнакомцами возник конфликт, который стремительно перерос в рукопашную. Агрессоры не стеснялись в средствах и пустили в ход кулаки.

Однако, как выяснили следователи, этой драке предшествовала еще одна ссора. Супруги успели поругаться с другими людьми, а через несколько часов после той перепалки в Мазурово приехала уже вооруженная злостью толпа. На этом этапе конфликт перешел все границы: неизвестные избили не только супругов, но и их знакомых, оказавшихся не в то время не в том месте.

Досталось и имуществу. Нападавшие серьезно повредили Chevrolet Niva. Автомобиль, как уточняется, принадлежит отцу избитой женщины.

Полиция отреагировала оперативно. На место выехала следственно-оперативная группа, силовики опросили 12 участников нападения. Кроме того, стражи порядка провели 14 обысков и изъяли вещественные доказательства, которые помогут восстановить картину произошедшего.

В областном главке МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Расследование продолжается: оперативники устанавливают все детали ночного побоища и выясняют, что именно стало спусковым крючком для массовой драки.