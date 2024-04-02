Биолог Мануков определил сезон нападения акул в Египте

По словам биолога Юрия Манукова, встретить акулу в Красном море можно встретить в любое время года, однако самым опасным временем в районе Шарм-эль-Шейха и Хургады является середина апреля до начала июня. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что самые опасные периоды — это те, когда акулы совершают миграции, которые связаны с сезонными изменениями температуры воды, перераспределением кормовых объектов и размножением. Именно в это время акулы наиболее агрессивны и весьма опасны.

По мнению эксперта, для избегания ненужной встречи с акулой следует выбирать отели по критериям безопасности: по наличию сетей в акватории отеля, по наличию лагун. Кроме того, стоит соблюдать режим — не заходить в море после 17 часов, когда пляжи обычно закрываются, поскольку после захода солнца возрастает активность морских обитателей, включая акул.