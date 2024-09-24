Биолог Наполов пояснил, почему дети особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям пестицидов

В одном из сел красноярского края во время ужина отравилась целая семья. У них на кухне были найдены растительные пестициды. По словам биолога Виталия Наполова, дети особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям пестицидов. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что бытовая химия в обязательном порядке должна храниться отдельно от пищевых продуктов, быть подписана и недоступна для детей.

По мнению эксперта, по опасности такие препараты делятся на четыре класса: чрезвычайно опасные вещества, высокоопасные, умеренно опасные, мало опасные. В первом случае вещества не продаются в рознице и с ними работают профессионалы. При этом препараты второго и третьего класса также довольно опасны для человека.

Он отметил, что дозировка данных препаратов высчитывается по весу, то есть для детей доза взрослого оказывается смертельно опасной.

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