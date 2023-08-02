Биологи предупредили жителей Подмосковья о смертельно ядовитых ягодах в лесах

Биологи предупредили жителей и гостей Подмосковья о смертельно опасных ягодах, которые созрели в лесах региона. По словам биолога Алексея Володихина, на лесных территориях встречается не менее десяти видов растений, которые, несмотря на безобидный вид, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. Об этом сообщает интернет-издание «Богородские вести» .

«Отравиться ядовитым растением легко – достаточно просто съесть незнакомую ягоду или понюхать красивый цветок. Даже привычные цветы и сорняки, выросшие на даче, могут быть очень опасными», - рассказал специалист.

Одним из таких опасных растений является болиголов пятнистый. Внешне он похож на маленький борщевик и петрушку. Его категорически нельзя есть. Более того, не рекомендуется брать это растение в руки и вдыхать аромат его цветков.

Также Володихин предупредил о цикуте. У этого растения соцветия в виде зонтиков с мелкими белыми цветками. Пахнет оно морковью. При попадании любых частей цикуты, включая плоды и сок, в организм могут начаться судороги, рвота, бред. В некоторых случаях вероятна остановка дыхания.

В число ядовитых растений входит и вороний глаз. При употреблении его крупных синеватых ягод можно отравиться насмерть. Крайне опасны ягоды и другие части растений волчье лыко, лютик едкий, белена, борец.

В случае употребления неизвестного растения необходимо обратиться за помощью медиков. В качестве первой помощи нужно вызвать рвоту, чтобы очистить организм. При появлении судорог следует незамедлительно вызвать скорую.