Биологическое оружие ВСУ или случайность: найдена причина появления очага страшной болезни в России
Биотехнолог Вострухов рассказал, как в Воронежской области могла появиться сибирская язва
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В Воронежской области был зафиксирован очаг сибирской язвы, о чем сообщила администрация Панинского муниципального района. Был введен режим ЧС. Гендиректор испытательной лаборатории «Олафарм» Сергей Вострухов рассказал, может ли это заражение быть провокацией со стороны ВСУ.
Сибирская язва ассоциируется у граждан с биологическим оружием достаточно давно. Информация же о лабораториях США на Украине, разрабатывавших средства поражения, и об атаках беспилотников по мирным людям только подстегивает конспирологов. Однако эксперт считает, что Киев в происходящем на территории Воронежа не замешан.
«При применении сибирской язвы как биологического орудия случаев будет довольно много, и все они будут сконцентрированы на одной территории. В данном конкретном случае никаких признаков биологического терроризма нет», — заверил собеседник корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, такие случаи регистрируются время от времени и на территории России, и на территории сопредельных государств. Речь идет не о массовых заражениях, а об отдельных происшествиях, считать которые вспышкой можно только с натяжкой. Причиной же появления сибирской язвы в регионе Вострухов считает случайность.
«Возбудитель сибирской язвы в споровой форме способен выживать в неблагоприятных условиях окружающей среды в течение длительного времени и, например, может активизироваться при вскрытии старого скотомогильника, где были захоронены трупы зараженных животных», — пояснил эксперт.
Кроме того, биотехнолог подчеркнул, что возможность применения биологического оружия со стороны ВСУ и Запада принимается во внимание, а опыт России в борьбе с такими провокациями велик.
«Отечественные медики и военные готовы ко внештатным ситуациям и ликвидации их последствий», — подытожил Вострухов.
Ранее эксперт рассказал, грозит ли России эпидемия сибирской язвы.