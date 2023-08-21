Биологическое оружие ВСУ или случайность: найдена причина появления очага страшной болезни в России

В Воронежской области был зафиксирован очаг сибирской язвы, о чем сообщила администрация Панинского муниципального района . Был введен режим ЧС. Гендиректор испытательной лаборатории «Олафарм» Сергей Вострухов рассказал, может ли это заражение быть провокацией со стороны ВСУ.

Сибирская язва ассоциируется у граждан с биологическим оружием достаточно давно. Информация же о лабораториях США на Украине, разрабатывавших средства поражения, и об атаках беспилотников по мирным людям только подстегивает конспирологов. Однако эксперт считает, что Киев в происходящем на территории Воронежа не замешан.

«При применении сибирской язвы как биологического орудия случаев будет довольно много, и все они будут сконцентрированы на одной территории. В данном конкретном случае никаких признаков биологического терроризма нет», — заверил собеседник корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, такие случаи регистрируются время от времени и на территории России, и на территории сопредельных государств. Речь идет не о массовых заражениях, а об отдельных происшествиях, считать которые вспышкой можно только с натяжкой. Причиной же появления сибирской язвы в регионе Вострухов считает случайность.

«Возбудитель сибирской язвы в споровой форме способен выживать в неблагоприятных условиях окружающей среды в течение длительного времени и, например, может активизироваться при вскрытии старого скотомогильника, где были захоронены трупы зараженных животных», — пояснил эксперт.

Кроме того, биотехнолог подчеркнул, что возможность применения биологического оружия со стороны ВСУ и Запада принимается во внимание, а опыт России в борьбе с такими провокациями велик.

«Отечественные медики и военные готовы ко внештатным ситуациям и ликвидации их последствий», — подытожил Вострухов.

Ранее эксперт рассказал, грозит ли России эпидемия сибирской язвы.