«Битву экстрасенсов» предложили запретить из-за связи с преступлениями

Телевизионные мистические шоу оказались в центре общественной дискуссии после череды резонансных преступлений. Как заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, такие программы, как «Битва экстрасенсов», оказывают опасное влияние на сознание зрителей и должны быть запрещены к показу на федеральных каналах. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая связь между телевизионным контентом и реальными преступлениями, парламентарий указал на два громких дела — богородского маньяка, издевавшегося над нянями, и мать из Балашихи, обезглавившую собственного ребенка. Общим фактором в обоих случаях стало глубокое увлечение обвиняемых деструктивной эзотерикой, идеи которой массово тиражируются в развлекательном формате.

Последствием популяризации оккультных практик становится их воздействие на психически неустойчивых людей, переживающих личностный кризис или находящихся в стадии духовного становления. Депутат подчеркивает, что создатели подобных шоу представляют опасные практики как безобидное развлечение, игнорируя их реальное воздействие на человеческое сознание.

Итогом сложившейся ситуации становится требование ввести законодательный запрет на трансляцию мистических шоу. По мнению Иванова, такие программы подрывают традиционные духовные основы общества и формируют благоприятную почву для распространения деструктивных идей, что в конечном счете может приводить к трагическим последствиям.

