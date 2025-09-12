Комик Бебуришвили раскритиковал шоу «Битва экстрасенсов»

Известный российский стендап-комик и резидент Comedy Club на ТНТ Андрей Бебуришвили публично осудил реалити-шоу «Битва экстрасенсов». В беседе с журналистом Кареном Адамяном, запись которой размещена во «ВКонтакте», он заявил, что данный телепроект является мошенничеством, а его участников назвал крайне нелицеприятно.

Бебуришвили, не стесняясь в выражениях, обругал «Битву экстрасенсов», выразив уверенность в том, что подобные передачи не должны транслироваться.

«Все вот эти вот Ванги, бабки, предсказания и прочее — это шарлатанство чистой воды. Это абсолютная дегенерация общества, все эти экстрасенсы», — заявил он.

Причиной столь резкой критики, по словам юмориста, является обман зрителей участниками шоу, которые, как он считает, вводят публику в заблуждение относительно своих паранормальных способностей. Более того, Бебуришвили выразил негодование тем фактом, что некоторые знаменитости из «Битвы экстрасенсов» предлагают свои услуги за деньги.

