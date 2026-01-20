Бизнес в России массово судится с авторами негативных отзывов

Свобода слова в цифровую эпоху столкнулась с новой реальностью: обычный негативный отзыв в интернете теперь может обернуться долгим и дорогим судебным процессом. В России бизнес все активнее использует суды как инструмент борьбы с нежелательными мнениями, подавая иски за клевету или ущерб деловой репутации после критических рецензий на рестораны, клиники или магазины. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Поводом для исков становятся как искренние жалобы реальных клиентов, вроде истории ростовчанки Натальи Пушкиной, поделившейся печальным опытом пластической операции, так и откровенно заказные, «клоновые» отзывы, которые массово появляются с целью обрушить рейтинг конкурента. Эта двойственность и создает главную проблему: под видом защиты от черного пиара бизнес получает инструмент для давления на любого недовольного клиента, заставляя его молчать из-за страха перед судом.

Эксперты советуют в такой ситуации формулировать претензии предельно осторожно, делая акцент на субъективном мнении и личных ощущениях, избегая прямых обвинений и призывов к бойкоту. Однако это мало решает основное противоречие, которое активно обсуждают в соцсетях: почему бизнес жестко преследует авторов негативных отзывов, но при этом массовая накрутка позитивных, часто фейковых, оценок остается практически безнаказанной?

Таким образом, складывается тупиковая ситуация, где поле для честной обратной связи стремительно сужается. Итогом становится кризис доверия ко всей системе онлайн-отзывов: правдивые мнения тонут в море заказной рекламы или удаляются под страхом суда, а у бизнеса исчезает важный стимул работать над качеством, ведь проще заставить клиента замолчать, чем исправить ошибку. В результате проигрывают все: потребители лишаются ориентира, а честные компании — инструмента обратной связи, в то время как рынок фейковых отзывов и судебных угроз продолжает процветать.

