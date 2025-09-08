Жительницу Москвы наказали за мемы с голыми политиками в интернете

Москвичка столкнулась с юридическими последствиями после того, как сохранила в своем аккаунте в соцсети изображение с изображением обнаженных политических деятелей России и США. Нагатинский районный суд счел, что действия гражданки направлены на распространение ЛГБТ-идеологии* и вынес решение о штрафе. Информация об этом инциденте появилась в телеграм-канале «Осторожно, Москва».

Представители правоохранительных органов обнаружили на странице жительницы столицы четыре мема, содержание которых вызвало вопросы. Один из мемов представлял собой мужчину, участвующего в гей-параде, держащего в руках флаг ЛГБТ, а на другом были изображены двое обнаженных мужчин.

В ходе судебного заседания обвиняемая признала свою вину и выразила сожаление о совершенном поступке. Она пояснила, что сохранила спорные изображения в подростковом возрасте, не осознавая возможных последствий, и впоследствии забыла об их существовании.

В результате, суд постановил взыскать с гражданки штрафы в размере от 100 до 200 тыс. руб. за каждый из четырех признанных неоднозначными мемов.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье пенсионерку оштрафовали на 30 тыс. за критику СВО.

*международное ЛГБТ-движение признанно экстремистским и запрещено на территории РФ.