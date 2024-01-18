Бизнесмен Скигин подтвердил, что целью атаки ВСУ в Ленобласти был нефтяной терминал
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Ночью в ленинградской области был перехвачен украинский беспилотник. Совладелец нефтяного терминала Михаил Скигин заявил, что объектом нападения был именно этот объект. Его слова привела газета «Коммерсантъ».
Скигин является совладельцем закрытого акционерного общества «Петербургский нефтяной терминал». Он поблагодарил Министерство обороны России за четкую и слаженную работу систем ПВО, что позволило им перехватить неприятельский БПЛА.
«Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы», - указал он.
Предприниматель также подтвердил, что именно данный терминал и был целью, по которой пытался ударить дрон. По мнению Скигина, в случае успеха воздушного налета огромный экологический вред был бы нанесен Балтийскому морю.
Ранее о попытке атаковать Ленинградскую область сообщил ее губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, и что его правительство постоянно находится на связи со всеми силовыми структурами. По факту удара по российской территории сейчас ведется следствие.