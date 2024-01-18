Бизнесмен Скигин подтвердил, что целью атаки ВСУ в Ленобласти был нефтяной терминал

Ночью в ленинградской области был перехвачен украинский беспилотник. Совладелец нефтяного терминала Михаил Скигин заявил, что объектом нападения был именно этот объект. Его слова привела газета «Коммерсантъ» .

Скигин является совладельцем закрытого акционерного общества «Петербургский нефтяной терминал». Он поблагодарил Министерство обороны России за четкую и слаженную работу систем ПВО, что позволило им перехватить неприятельский БПЛА.

«Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы», - указал он.

Предприниматель также подтвердил, что именно данный терминал и был целью, по которой пытался ударить дрон. По мнению Скигина, в случае успеха воздушного налета огромный экологический вред был бы нанесен Балтийскому морю.

Ранее о попытке атаковать Ленинградскую область сообщил ее губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, и что его правительство постоянно находится на связи со всеми силовыми структурами. По факту удара по российской территории сейчас ведется следствие.