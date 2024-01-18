Губернатор Ленобласти Беглов рассказал о перехвате украинского беспилотника

По итогам перехвата вражеского дрона системами противовоздушной обороны в Ленинградской области никто не пострадал. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Беглов.

По его утверждению, следствие по делу об этом нападении уже заведено.

«В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю. Пострадавших нет», - написал Беглов в микроблоге.

Он добавил, что его правительство находится на постоянной связи с силовыми структурами.

Ранее воздушный удар был зафиксирован еще в одном регионе России. ВСУ обстреляли Белгородскую область ракетами. Десять боеприпасов было успешно сбито российской ПВО. Ракетную опасность в данном регионе пришлось объявить в районе семи часов утра.