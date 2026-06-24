23 дрона сбито и двое погибших в Нижегородской области: как защитить себя при атаке БПЛА — инструкция МЧС

В среду, 24 июня, над Нижегородской областью силами ПВО было сбито 23 беспилотника. Губернатор Глеб Никитин проинформировал, что жертвами атаки стали два человека, еще двое получили ранения, сообщил newsnn.ru. Редакция издания публикует основные рекомендации МЧС по безопасности при угрозе атаки БПЛА.

Как действовать при угрозе атаки беспилотников

Специалисты МЧС России советуют сохранять хладнокровие и оперативно принимать меры защиты.

Если вы на улице:

как можно быстрее покиньте открытое пространство;

используйте укрытия по пути, при необходимости меняйте маршрут;

спуститесь в подвал, переход или любое другое защищенное место;

при угрозе взрыва немедленно ложитесь на землю, используя естественные укрытия и неровности рельефа;

после первого взрыва не вставайте сразу — возможны повторные удары.

Если вы в автомобиле или общественном транспорте:

по возможности остановитесь и покиньте салон;

направляйтесь в ближайшее укрытие;

при его отсутствии используйте канавы, овраги, насыпи и другие естественные преграды.

Если вы в здании:

немедленно отойдите от окон и стеклянных конструкций;

перейдите в комнату без окон (лучше с несущими стенами) или спуститесь в подвал. Лифтом пользоваться запрещено;

следите за сообщениями экстренных служб и строго выполняйте их указания.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июня российские регионы вновь подверглись массированным атакам украинских беспилотников.