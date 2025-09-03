Убить других, чтобы выжить: мигранты устроили массовую резню на корабле

Трагедия развернулась на переполненном судне с нелегальными мигрантами из Африки, следовавшем к Канарским островам. По информации Daily Mail, изначально на борту находилось 320 человек, но до испанского берега добрались лишь 248 пассажиров.

Судно запуталось в рыболовных сетях и провело в море две недели вместо планируемого срока. В условиях острой нехватки ресурсов группа молодых мигрантов организовала заговор против других пассажиров. Они выдвинули мистическое обвинение в колдовстве против 72 человек, которые стали жертвами насилия.

Предварительно установили, что причиной массовой гибели людей стала чудовищная резня, устроенная из-за нехватки продовольствия и воды.

Испанские власти разместили в центрах приема более 20 подозреваемых в организации убийств.

Инцидент стал одним из самых кровавых в истории нелегальной миграции через Атлантику, демонстрирующим, как экстремальные условия могут приводить к всплеску насилия и архаичных верований даже среди людей, ищущих спасения в Европе.

Ранее сообщалось, что посетитель кафе в Новокузнецке устроил резню с двумя ножами.