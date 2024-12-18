Благодаря вмешательству военной прокуратуры бойцы СВО из Подмосковья получили удостоверения ветеранов боевых действий

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

42 военная прокуратура гарнизона добилась восстановления нарушенных прав военнослужащих — участников специальной военной операции.

Установлено, что на протяжении длительного периода четырем военнослужащим из Московской области не были выданы удостоверения ветеранов боевых действий.

После внесения военным прокурором гарнизона в адрес командования представления об устранении нарушений закона права участников специальной военной операции восстановлены, удостоверения им вручены.

Актуально
Подмосковье