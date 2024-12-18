Благодаря вмешательству военной прокуратуры бойцы СВО из Подмосковья получили удостоверения ветеранов боевых действий

Установлено, что на протяжении длительного периода четырем военнослужащим из Московской области не были выданы удостоверения ветеранов боевых действий.

После внесения военным прокурором гарнизона в адрес командования представления об устранении нарушений закона права участников специальной военной операции восстановлены, удостоверения им вручены.