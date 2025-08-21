Блиновский разбился в ДТП на Шаболовке сразу, как выехал из дома

Практически сразу после отъезда от дома, на перекрестке Шаболовки, Блиновский стал участником аварии — его мотоцикл Ducati Diavel повредил зеркало автомобиля. В результате инцидента он получил травмы: сломал нос, получил сотрясение и отделался ссадинами. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По всей видимости, Алексей теперь ездит на Ducati стоимостью 4 млн руб., поскольку его излюбленный Harley-Davidson был включен в перечень арестованного имущества еще в конце февраля. Туда же попали 1,4 млрд руб. на его банковских счетах и недвижимость, оцененная в миллиард рублей.

Ранее стало известно, почему даже Мосгорсуд не вернет Блиновской 906 млн рублей и свободу.