Близ греческого острова Лесбос затонула лодка с мигрантами

Греческие власти сообщили, что четыре человека погибли и 18 были спасены после того, как в понедельник близ острова Лесбос затонула лодка с мигрантами.

В выходные береговая охрана информировала о десятках беженцев, подобранных у восточных берегов Эгейского моря.

По данным ООН, в этом году более 14 тысяч человек из Ближнего Востока и Африки добрались до Греции в поисках лучшей жизни. За весь прошлый год Греция приняла 19 тысяч мигрантов. Страна является одной из самых предпочтительных для мигрантов. Абсолютным лидером по этому показателю является Италия – 104 тысячи человек, более чем две трети всех европейских мигрантов.

В июне у юго-западных берегов Греции разбился траулер, направлявшийся из Ливии в Италию. Из 500-700 находившихся на борту удалось спасти только 104 человек. Греческие власти подвергались резкой критике за то, что не смогли своевременно организовать эвакуацию затонувшего судна.