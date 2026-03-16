Ближний Восток полыхает: взрыв у посольства США в Багдаде может стать началом новой волны

В столице Ирака прогремел взрыв рядом с дипломатическим представительством США. Как передает Reuters со ссылкой на очевидца, инцидент произошел в районе «Зеленая зона», где расположено американское посольство. По словам свидетеля, после мощного хлопка сработали сирены, но официальных комментариев от властей пока не поступало.

Этот взрыв происходит на фоне резкой эскалации конфликта между Ираном и западной коалицией. Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по иранским объектам, начав операции «Эпическая ярость» и «Рычащий лев». Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что «бомбы будут падать везде». В ответ Тегеран запустил операцию «Правдивое обещание-4», атаковав американские военные базы и территорию Израиля.

Обстановка в регионе остается крайне напряженной, и новые инциденты, подобные взрыву у посольства в Багдаде, могут стать спусковым крючком для дальнейшей эскалации.