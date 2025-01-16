Блогер Васильев считает, что третья мировая война существенно отличается от прежних мировых войн

По словам блогера Стаса Васильева, третья мировая война идет с 2014 года, а Россия ее начало прозевала, поскольку войн, аналогичных Первой и Второй мировым, уже не будет. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что это эпоха прокси-конфликтов, они будут по всему миру и станут лишь нарастать, пока идет перераспределение денег, война пропаганд и все остальное.

По мнению эксперта, чем она завершится даже Богу неизвестно. Так, сегодня наблюдается прогресс: отмирание старых неоконсервативных, демократических материалов и процедур. Мир катится в бездну, в связи с этим будет огромное число фашиствующих режимов по всей Европе и по всей планете.

Ранее Путин оценил риск третьей мировой войны.