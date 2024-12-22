«Опасности возрастают»: Путин оценил риск третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что опасность третьей мировой войны возрастает, но пугать никого не стоит. Вопрос российскому лидеру задал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. Фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.

Владимир Путин рассказал, что отношения между Россией и США могут наладиться. Лидер отметил, что для этого должно быть желание американского правительство изменить стиль общения. Россия в свою очередь неоднократно заявляла о готовности возобновить отношения. Со слов президента, Кремль также готов к сотрудничеству с другими странами. Главное требование — никакое сотрудничество не должно ущемлять интересы России и ее граждан.

Президент добавил, что Россия готова пойти на компромисс для решения каких-либо внешних государственных проблем. Однако стремление страны отстаивать собственные интересы и позицию граждан останется неизменной.

Журналист взял интервью у президента после прямой конференции. В частности, Павел Зарубин спросил, идет ли уже третья мировая война.

«Не надо никого пугать. Опасностей много. Они возрастаю. Мы видим, что делает наш противник сегодняшний», — отметил президент Путин.

Владимир Путин добавил, что противник эскалирует ситуацию. Однако Россия готова ответить на любой вызов.

Ранее сообщалось, что Путин предложил Западу испытать «Орешник» на Украине в рамках эксперимента.