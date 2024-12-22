«Опасности возрастают»: Путин оценил риск третьей мировой войны
Путин предупредил, что опасность третьей мировой войны возрастает
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что опасность третьей мировой войны возрастает, но пугать никого не стоит. Вопрос российскому лидеру задал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. Фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.
Владимир Путин рассказал, что отношения между Россией и США могут наладиться. Лидер отметил, что для этого должно быть желание американского правительство изменить стиль общения. Россия в свою очередь неоднократно заявляла о готовности возобновить отношения. Со слов президента, Кремль также готов к сотрудничеству с другими странами. Главное требование — никакое сотрудничество не должно ущемлять интересы России и ее граждан.
Президент добавил, что Россия готова пойти на компромисс для решения каких-либо внешних государственных проблем. Однако стремление страны отстаивать собственные интересы и позицию граждан останется неизменной.
Журналист взял интервью у президента после прямой конференции. В частности, Павел Зарубин спросил, идет ли уже третья мировая война.
«Не надо никого пугать. Опасностей много. Они возрастаю. Мы видим, что делает наш противник сегодняшний», — отметил президент Путин.
Владимир Путин добавил, что противник эскалирует ситуацию. Однако Россия готова ответить на любой вызов.
Ранее сообщалось, что Путин предложил Западу испытать «Орешник» на Украине в рамках эксперимента.