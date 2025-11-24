Блогер заявил, что отключение интернета делает невозможными массовые акции протеста

В современных условиях повторить сценарий протестных акций подобных «Болотной площади» стало практически невозможно, считает блогер Стас Васильев. По его мнению, ключевую роль в организации массовых выступлений играют цифровые технологии, без которых оппозиция теряет координацию. Об этом сообщает радио Sputnik.

Раскрывая свою точку зрения, эксперт пояснил, что достаточно отключить интернет-соединение, чтобы демонстранты потеряли возможность ориентироваться в городе. Без навигации найти путь к Кремлю становится невыполнимой задачей — участники акции просто не смогут определить правильное направление движения с отдаленных точек.

По его словам, последствием технологического сбоя станет полная дезорганизация протестующих. Одни пойдут наугад в сторону Кремля, другие случайно двинутся в противоположном направлении, например, к Академическому району, что приведет к их рассредоточению по городу.

Блогер подчеркнул, что итогом такой ситуации станет эффективное реагирование силовых структур. Росгвардия сможет поэтапно и организованно нейтрализовать разрозненные группы демонстрантов, не позволяя им объединиться в единую массу, что делает любую попытку несанкционированного митинга технически невозможной.

