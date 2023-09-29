Bloomberg: атаки по Крыму не приблизят Киев к прорыву

Участившиеся украинские атаки по Крыму вряд ли позволят Киеву совершить решающий прорыв на «земле», пишет Bloomberg, приводя мнение неназванного европейского чиновника.

Агентство отмечает, что активность украинских войск в Крыму исключительная важна для Владимира Зеленского, который пытается сохранить поддержку западных союзников, среди которых все чаще раздаются скептические голоса по поводу целесообразности помощи Украине.

Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, недавно побывавший в Киеве, заявил, что удары по Крыму свидетельствуют о том, что Украина удерживает инициативу в войне.

22 сентября ВСУ нанесли удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Киев распиарил эту атаку, заявив, что в ходе ее погиб командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.