Bloomberg: часть украинцев готова пойти на территориальные уступки ради мира

Все больше граждан Украины считает, что лучше потерять часть территорий, чем вообще все. Поэтому надо договариваться с Россией, пока война не проиграна окончательно.

Агентство Bloomberg проанализировало социологические опросы, которые ранее проводились среди украинцев в разное время. Журналисты отметили, что среди граждан Украины есть пусть и меньшая, но заметная часть тех, кто выступает за территориальные уступки.

«Небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», - сообщило издание.

Подобное мнение сейчас подпитывается реальным положением дел на фронте. За год ВСУ так и не сумели добиться освобождения утраченных регионов, а поддержка с Запада постепенно иссякает.