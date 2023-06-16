Bloomberg: НАТО может поставить Украине устаревшие и дорогие в обслуживании самолеты

Истребители F-16, которые союзники по НАТО могут направить в Украину, вряд ли прибудут вовремя, чтобы помочь Киеву в нынешнем наступлении, пишет Bloomberg.

Устаревших самолетов также не хватит, чтобы переломить ход воздушной войны против России, а вот их обслуживание будет стоить сотни миллионов долларов.

«Главный вывод здесь заключается в том, что полеты ограниченного парка устаревших самолетов – через подрядчиков и их обслуживание подрядчиками – будут чертовски дорогими», – приводит агентство слова Бринна Таннехилла из Rand Corp. в Вашингтоне.

Официальные лица альянса уходят от ответа, когда именно самолеты могут появиться на Украине. В частности, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала, что этот вопрос не стоит на повестке дня.