Bloomberg: союзники Зеленского опасаются, что Украина не сможет сдержать летнее наступление российской армии

Союзники Зеленского все больше боятся, что летнее наступление российских сил прорвет оборону ВСУ, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что приток западной помощи сократился настолько, что некоторые орудия ВСУ делают лишь по одному выстрелу в день из-за нехватки боеприпасов.

Также в публикации подчеркивается ущерб, который российские удары наносят украинской инфраструктуре.

Один из европейских чиновников назвал нанесенный за последние дни урон серьезнейшим со времен начала спецоперации. Он считает, что долгосрочные последствия от него будут критическими и только усугубят проблему нехватки боеприпасов.

Британский эксперт Александр Меркурис ранее заявил, что миллионный Харьков после российских атак перестал существовать как промышленный центр.