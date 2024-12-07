Bloomberg: терминалы Starlink у ВСУ получат доступ к более защищенной системе

На Украине не менее 2500 устройств для доступа к интернету через спутниковую связь Starlink подключат к более защищенной системе Starshield. Ее разработали для правительства США, а теперь ей активно пользуется и украинская армия. Это стало известно Bloomberg.

Минобороны США и компания SpaceX заключили контракт в августе 2024 года. По соглашению, компания будет поставлять новые устройства на Украину. Скоро еще 500 образцов получат доступ к Starshield терминалам. Соглашение по обеспечению Starlink к системам Starshield обошлось Пентагону в 40 млн долларов.

Система Starshield считается более надежной. Ее создавали для правительства США: она более защищена от глушения сигнала и перехватов. Системы контролируются американской стороной, в том числе и на территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Германии призвали немедленно разрешить поставки дальнобойных ракет Taurus Украине.