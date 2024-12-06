Свободная демократическая партия (СвДП) призвала поставить Украине крылатые ракеты Taurus большой дальности. Представители и участники фракции свободных демократов выдвинули соответствующую резолюцию на обсуждение в бундестаге.

Как уточнили авторы резолюции, ракеты Taurus позволили бы ВСУ наносить удары по военным объектам, логистическим путям снабжения, командным пунктам и многому другому. Также в партии подчеркнули, что нужно дать и другие необходимые оружие и боеприпасы без задержек. Вооружение должно быть без «ограничения дальности».

Депутаты демократической фракции пошли еще дальше. Они добавили, что Украина должна также иметь «конкретную перспективу на вступление в НАТО». Предоставить пакет военной помощи и принять резолюцию призвали до инаугурации Дональда Трампа на пост президента.

Трансляция велась на сайте бундестага. Однако во время дебатов мнения разделились. Так, пока глава СвДП Кристиан Дюрр призывал к новой военной помощи, депутат от Социал-демократической партии ФРГ Джо Вайнгартен выразил необходимость искать дипломатические пути решения конфликта, так как поставки ракет и другие отправки лишь обострят ситуацию.

«Мы ни в коем случае не станем поддерживать эту резолюцию СвДП», — добавил Вайнгартен.

Как напоминает РИА Новости, канцлер Германии Олаф Шольц также выступал за поставки дальнобойных ракет Taurus в Киев. Он также не исключал, что Киеву разрешат бить «новинкой» вглубь России.

Ранее издание Err сообщало, что Эстония использует Украину как испытательный полигон для своих ракет.