Bloomberg: украинская армия не сможет вести наступление без помощи от Америки

Колумнист Хэл Брэндс из этого агентства написал статью, в которой напомнил, что правительство Соединенных Штатов смогло продолжить свою работу только благодаря отказу от поддержки Украины. На этом фоне очень реалистичной выглядит ситуация, что Америка и в следующем году не будет поставлять Киеву вооружения и финансы.

«При таком сценарии не ждите крупного наступления в 2024 году: Украине придется действовать на пределе своих возможностей», - указал он.

Ей станет заметно тяжелее вести также и оборонительные бои. Даже если весь остальной Запад кинется увеличивать помощь правительству Зеленского, то ему просто не хватит оружия и боеприпасов. ВСУ попадают в тупик, и это в лучшем случае. В худшем Украине придется заключать мир на крайне невыгодных условиях.