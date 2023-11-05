Bloomberg: в Белом доме опасаются создания Россией военной базы в Ливии

По данным агентства, Россия может расширить свое присутствие в регионе и создать на территории Ливии военно-морскую базу. Это поможет Москве закрепиться на «южном пороге Европы» и бросит новый вызов США и их европейским союзникам.

«Не допустить Россию в Средиземное море всегда было ключевой стратегической задачей», – заявил бывший специальный посланник США в Ливии.

Он отметил, что в Белом доме очень серьезно относятся к такой «угрозе», хотя перспектива создания стоянки российских военных судов в одном из портов Ливии в любом случае имеет отдаленный характер, так как порты африканской страны нуждаются в серьезной модернизации.