Украинская армия очень сильно зависима от поставок вооружений из Соединенных Штатов. Она не сможет продержаться долго против России в одиночку. Такое мнение высказало агентство Bloomberg.

На Западе вышла статья под названием «В обороне Украины против Путина нависла брешь размером с Трампа». В ней аналитики подсчитали, что Киев получает из Америки 80% ракет «земля-земля», половину противотанковых ракет и более 30% боеприпасов для ракетных установок ПВО. Одновременно с этим РСЗО HIMARS и гаубицы M777 являются ключевыми компонентами для украинской артиллерии. После прихода Трампа к власти он может лишить Украину своей поддержки, чтобы усадить за стол переговоров.

«Советники республиканца предлагают, чтобы Украина согласилась на демилитаризованную зону и отказалась от планов интегрироваться в НАТО, а в обмен ей гарантируют военную помощь», — указано в статье.

Америка является крупнейшим и важнейшим донором вооружений для Украины, и при ее отказе от помощи Киеву Европа вряд ли самостоятельно справится с такими поставками.

Ранее на Украине заявили, что не планируют понижать призывной возраст. Этого не требуется, несмотря на предложения со стороны США. Украинские власти предложили Белому дому сосредоточиться на поставке вооружений, а также на обучении военнослужащих бригад ВСУ.